الامارات | أطعمة ترطب الجسم وتنظم درجة حرارته في الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يونيو 2024

ينصح الخبراء باستمرار بترطيب الجسم أثناء موجات الحر الشديدة، سواء بشرب كميات كافية من السوائل أو تناول الأطعمة الغنية بالماء.

ويتكون 60% من جسم الإنسان من الماء، ويساعد الترطيب المناسب في تنظيم درجة حرارة الجسم، ومنع العدوى، والتخلص من النفايات وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية. وفيما يتعلق بالصحة العقلية، يعد الماء أمرا بالغ الأهمية لتحسين النوم والإدراك والمزاج، بحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.

وعلى الجانب الآخر، وجدت دراسة حديثة أن عدم استهلاك كمية كافية من الماء يزيد من خطر الوفاة لدى الأشخاص في منتصف العمر بنسبة 20٪.

ووفقا لخبراء الصحة، يمتص الجسم نحو 20% من الماء الذي يحتاجه من الأطعمة.

فما أبرز هذه الأطعمة التي ترطب الجسم وتساعد على خفض حرارته في فصل الصيف؟

الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، إذ يشكل الماء 96% منه.

خس الآيسبرغ

أحد أنواع الخس المعروفة، وتبلغ نسبة الماء به أيضا 96%.

الكرفس والفجل

يحتوي الكرفس والفجل على كمية كبيرة من الماء، والذي يشكل 95% من كل منهما.

الطماطم والكوسة

يحتوي كل منهما على ماء بنسبة 94٪، كما تحتوي الطماطم أيضًا على اللايكوبين، وهو مضاد للأكسدة يساعد في حماية الجسم من تلف الخلايا خاصة في الطقس الحار.

الفلفل الحلو

يشكل الماء 92% من الفلفل الحلو، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تفيد في مقاومة العدوى التي قد تنتشر بسبب الحرارة الشديدة.

الكرنب والقرنبيط

تزداد كمية الماء في كل من الكرنب والقرنبيط عند طهيهما، حيث تبلغ نسبة المياه في الكرنب حينها 94 % في حين تصل في القرنبيط إلى 93 %.

الفطر

الفطر، المشهور بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يحتوي على 92٪ من الماء. وينصح الخبراء بتناول الفطر نيئا للحصول على أقصى قدر من الفائدة والترطيب.

البطيخ

من المعروف أن البطيخ غني بالماء، والذي يمثل نسبة 92٪ منه. وبالإضافة إلى المساعدة في الترطيب، يعد البطيخ مصدراً ممتازاً آخر للليكوبين المعزز للخلايا.

السبانخ

تحتوي السبانخ على ماء بنسبة 92%، وهي مصدر قوي للكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد.

الفراولة

تحتوي على ماء بنسبة 92 %، وهي منخفضة السعرات الحرارية، وغنية بالألياف وبفيتامين «سي».