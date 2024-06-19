طعام شهير يرفع مستويات الكولسترول في الدم بشكل مفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعدّ صفار البيض غنيًا بالبروتين والعناصر الغذائية المفيدة، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكوليسترول، حيث تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 213 ملليجرامًا من الكوليسترول، حسبما قال سعيد شلبي استشاري الباطنة والكبد لمصراوي.

تناول كميات كبيرة من صفار البيض قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ينصح بتناول صفار البيض باعتدال، خاصةً إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب.

إليك بعض البدائل الصحية لصفار البيض

بياض البيض، غني بالبروتين وقليل الكوليسترول.

البقوليات، مثل العدس والفاصولياء، غنية بالألياف والبروتين والحديد.

المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الكتان، غنية بالألياف والدهون الصحية.

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف.

نصائح طبية

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

استشارة الطبيب بانتظام لمتابعة مستويات الكوليسترول في الدم.

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