علامات تكشف الإصابة بـ سرطان الكبد.. تظهر دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سرطان الخلايا الكبدية هو نوع من السرطانات ينشأ في خلايا الكبد، وهو أحد أكثر الأنواع شيوعًا في العالم، ويُعد سببًا رئيسيًا للوفاة في العديد من البلدان، حسبما قال سعيد شلبي.

الأعراض

وأضاف لـ"الخليج 365"، غالبًا لا تظهر أي أعراض لسرطان الكبد الأولي، ومع تقدم المرض، قد تظهر الأعراض التالية.

فقدان الوزن بدون سبب.

فقدان الشهية.

الشعور بالامتلاء الشديد بعد وجبة صغيرة.

الغثيان أو القيء.

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن أو الظهر.

انتفاخ البطن.

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

براز داكن اللون أو بول شاحب اللون.

التعب والإرهاق.

الحمى.

الحكة.

تضخم الطحال.

تكوّن ورم خلف القفص الصدري في الجانب الأيمن من البطن.

الشعور بألم قرب الكتف الأيمن أو في الجانب الأيمن من البطن.

إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي وفحوصات أخرى لتحديد سبب الأعراض، وقد تتضمن

فحص الدم، للتحقق من وظائف الكبد وعلامات سرطان الكبد.

التصوير بالموجات فوق الصوتية، لفحص الكبد بحثًا عن أي أورام أو تشوهات.

التصوير المقطعي المحوسب (CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، لصور أكثر تفصيلاً للكبد.

خزعة الكبد لإزالة عينة صغيرة من الكبد لفحصها تحت المجهر.

يُعدّ الكشف المبكر لسرطان الكبد مفتاحًا لزيادة فرص الشفاء بشكل كبير.

لا تتردد في استشارة الطبيب فورًا عند ظهور أي من علامات أو أعراض سرطان الكبد.

بالإضافة إلى العلامات المذكورة أعلاه، هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وتشمل.

عدوى التهاب الكبد B أو C.

تليف الكبد.

السمنة.

التعرض لبعض السموم، مثل الأفلاطوكسين.

نصائح طبية

يجب اتباع نظام غذائي صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

يمكن التقليل من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

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