الامارات | كلب أليف ينهش طفلة بريطانية حتى الموت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يونيو 2024

لقيت طفلة بريطانية مصرعها بطريقة مأساوية، بعد أن نهشها كلب عائلتها الأليف في منزلهم، في ويست ميدلاندز.

ونُقلت الطفلة البالغة من العمر سبعة أشهر، إلى المستشفى مصابة بجروح خطرة في الرأس، عقب الهجوم الذي تعرضت له، بعد ظهر يوم الأحد، بحسب «سكاي نيوز» البريطانية.

وقالت الشرطة، إن الطفلة توفيت بعد وقت قصير من دخول المستشفى. كما تم إخراج الكلب الأليف، الذي لم يتم تصنيفه على أنه من السلالات الخطرة، من المنزل. وأوضحت شرطة وست ميدلاندز في بيان: «توفيت الطفلة بشكل مأساوي بعد أن عضها كلب أليف في منزلهم».

وتابعت: «حين تم استدعاؤنا وصلنا في غضون دقائق، وقدّم المسعفون الإسعافات الأوّلية للطفلة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد فترة قصيرة من وصولها المستشفى».