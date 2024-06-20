الامارات | «زايد للكتاب» و«البيت العربي» في إسبانيا ينظمان مؤتمر «ألف ليلة وليلة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت جائزة الشيخ زايد للكتاب التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مؤتمراً أكاديمياً حول التأثير الكبير الذي تحظى به «ألف ليلة وليلة» في إسبانيا، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «البيت العربي» في مدريد، بمشاركة نخبة من المتحدثين الأكاديميين والمتخصصين في اللغة العربية وآدابها.

وهدف المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان «ألف ليلة وليلة: رحلة عبر الزمان والمكان من أبوظبي إلى مدريد مروراً بطوكيو ولندن»، إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجائزة ومؤسسة «البيت العربي»، ومد جسور التواصل بين الثقافتين العربية والإسبانية، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات من شتى أنحاء العالم.

وحضر المؤتمر وفد من مركز أبوظبي للغة العربية، وضم كلاً من رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، الدكتور علي بن تميم، ومدير إدارة الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية، عبدالرحمن محمد النقبي، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الإسبانية، عمر عبيد الشامسي، وسفيرة الجمهورية اللبنانية لدى إسبانيا، هالة كيروز، وسفير دولة الكويت لدى إسبانيا، خليفة الخرافي، وسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى إسبانيا، رغد السقا، وسفيرة موريتانيا لدى إسبانيا، زينب سالم، والقائم بأعمال السفير السوري لدى إسبانيا، عبدالله حلاق، والملحق الثقافي لسفارة اليمن لدى إسبانيا، هشام النوري، كما شهد المؤتمر مشاركة عدد من الشخصيات المهمة ونخبة من الأكاديميين والأدباء والكتّاب العرب والإسبان.