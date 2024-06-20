طبيب يفجر مفاجأة تتعلق بتناول القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت الدراسات التي أجراها الباحثون في جامعة سوتشو الصينية أن تناول القهوة قد يقلل خطر الوفاة المبكر نتيجة لأمراض مختلفة، وذلك ما أعلنه الدكتور ألكسندر مياسنيكوف.

وبحسب موقع osnmedia.ru، يشير مياسنيكوف، إلى أن الدراسة شملت أكثر من 10 آلاف متطوع، قدموا معلومات عن نمط حياتهم، بما في ذلك مستوى نشاطهم البدني وكمية القهوة التي يتناولونها. وبعد 10 سنوات من المتابعة، اكتشف العلماء أن الاستهلاك المعتدل للقهوة (2-3 أكواب يوميا) يعوض عن الآثار السلبية لنمط الحياة الخامل على الصحة.

ويشير الباحثون، إلى أن للقهوة خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات التي تعمل على مقاومة الأضرار الناجمة عن عدم ممارسة الرياضة. ولكن من المهم أن ندرك أن هذه الدراسة لا تثبت أن القهوة علاج لجميع الأمراض.

ويقول مياسنيكوف: "القهوة مدرجة رسميا في طرق الوقاية من السرطان بالعلاج الكيماوي، فهي تمنع رسميا سرطان الكبد. وأوكد دائما وباستمرار أن القهوة ليست ضارة".

ووفقا له، يشرب الناس القهوة منذ فترة طويلة ويستخدمونها في علاج أمراض مختلفة.

ويقول: "هذا المشروب الرائع، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وداء السكري وعدم انتظام ضربات القلب والنقرس ومرض باركنسون".

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