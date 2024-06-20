الامارات | خروف العيد يقضى على فتى وحيد والديه في الجزائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي فتى جزائري مصرعه في حادث مأساوي يوم عيد الأضحى بعد تعرضه لنطحة كبش أدت إلى إصابات قاتلة.

ووقع الحادث في منطقة مزغران بولاية مستغانم، حين كان الفتى البالغ من العمر 15 عامًا يساعد جده في نحر الأضحية صباح العيد، إلا أن الكبش نطحه بقوة، ما أدى إلى سقوطه على الأرض.

ورغم محاولات إنقاذه العديدة، لفظ الفتى أنفاسه الأخيرة أثناء نقله إلى المستشفى. وأثارت الحادثة حزنًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن تعاطفهم وحزنهم العميق، خاصة أن الفتى كان الطفل الوحيد لوالدته.

ووفقًا لشهادات الجيران، فإن الفتى كان معتادًا على مساعدة جده في نحر الأضحية كل عام، إلا أن هذا العيد شهد نهايته المأساوية.