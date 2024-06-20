الامارات | مصر ..وفاة عروس بعد انتهاء حفل زفافها بدقائق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 يونيو 2024

في واقعة مأساوية، شهد مركز بني مزار بمحافظة المنيا جنوب مصر وفاة عروس في ليلة زفافها حيث سقطت جثة هامدة وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض.

وفوجئ المدعوون خلال حفل زفاف داخل إحدى كنائس المدينة بشعور العروس وتدعى نانسي بضيق شديد، أثناء مراسم الزفاف، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات، حيث فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وبالفحص تبين أن الفتاة في بداية العقد الثاني من العمر، وعقب انتهاء حفل عرسها داهمتها أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها.

وقررت النيابة دفن الجثة مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية.