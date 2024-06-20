الامارات | هربا من الذبح على العيد: ثور يهرب ويقع في "الترعة" .. وآخر يُعطّل المرور ويُحطّم عدة سيارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هرب ثور من صاحبه في محافظة الفيوم، بمصر، وألقى بنفسه في مياه الترعة.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الثور هرب من صاحبه في مدينة الفيوم قبل ذبحه في ثاني أيام عيد الأضحى ما تسبب في هلع المواطنين.

وأفلت الثور من قبضة مالكه في حي دار رماد بالفيوم، وظل يركض حتى سقط في ترعة يوسف، وبالتحديد عند كورنيش باغوص وسط مدينة الفيوم وسط ذهول المواطنين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مصريون مقاطع توثق لحظة هروب الثور وسقوطه في مياه ترعة يوسف، وهي المقاطع التي يتداولها المصريون على نطاق واسع مع تعليقات ساخرة.

وقبل يومين، شهدت منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة هروب ثور آخر من أصحابه. حيث وقف الثور في منتصف الطريق، وتسبب في تعطيل حركة المرور والسيارات، وحين طارده أصحابه للإمساك به حطم عدة سيارات.

وتجمع أهالي المنطقة في محاولة للإمساك به، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، وأعرب عدد من أصحاب السيارات عن غضبهم بعد تهشم سياراتهم.