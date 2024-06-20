الامارات | 16 ألف مصاب في تركيا بسبب "نطحة عجل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 يونيو 2024

أعلنت وزارة الصحّة التركيّة تعرّض نحو 16 ألف شخص لإصابات في تركيا في أوّل أيّام عيد الأضحى نتيجة عدم الخبرة في نحر الأضاحي.

وكتب وزير الصحة فخر الدين قوجة على منصّة " إكس ": "حضر في أول أيام العيد نحو 16 ألف شخص إلى المراكز الصحية في أنحاء البلاد بفعل تعرضهم للإصابات أثناء ذبح الأضاحي".

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الحالات ناجمة عن ذبح الأضاحي على يد أشخاص غير متخصصين، داعية الجميع إلى توخي الحذر أثناء هذه العملية، مضيفة أن 1274 شخصاً أصيبوا في العاصمة أنقرة، و840 في مدينة إسطنبول، و416 في إزمير على ساحل بحر إيجه.