الامارات | إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم نزع فتيل قنبلة جوية غير منفجرة تعود للحرب العالمية الثانية تم استخراجها من نهر الراين في مدينة كولونيا الألمانية مساء أمس بأمان خلال الليل على متن سفينة تم وضعها بعيدا عن المناطق السكنية، وفقا لما ذكره مسؤولو المدينة.

ويعد اكتشاف القنابل غير المنفجرة أمرا شائعا في كولونيا ومدن ألمانية أخرى، تعرضت لقصف كثيف من قبل القوات الجوية الحليفة خلال الحرب. وتقوم فرق مدربة خصيصا بإبطال مفعول القنابل أو تفجيرها بأمان.

والقنبلة بريطانية الصنع التي تزن 5 أطنان كانت تحتوي على صمام مثبت في الخلف تم نزع فتيله على متن السفينة، وفقا لإدارة مدينة كولونيا.

وقالت المدينة إنه لم تكن هناك حاجة لإجلاء السكان لنزع فتيل القنبلة، على الرغم من الافتراضات الأولية، حيث تم نقل السفينة إلى موقع على نهر الراين بعيدا بما يكفي عن المناطق السكنية.

وخلال العملية، تم إغلاق نهر الراين أمام حركة الملاحة وكذلك المجال الجوي فوق المنطقة.