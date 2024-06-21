الامارات | استياء واستهجان على وسائل التواصل: فنان مصري ينشر فيديو وهو يستحم !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باستياء واستهجان واسعين تناولت وسائل التواصل الاجتماعي قيام فنان مصري بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" يظهر فيه أثناء الاستحمام صباح العيد.

وكان الفنان أحمد سعد نشر الفيديو وهو يغني أغنية "مبروك يا ابن المحظوظة" من فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة".

وعلق على الفيديو قائلاً: "لما تستحمى حماية العيد".

الفيديو الذي صدم متابعيه قوبل بالكثير من التعليقات الساخرة، والمستهجنة، مثل: "ليه نشوفك في الحمام؟"، و "إيه الفكرة اننا نفرج عليك عريان كده!!"، وأيضا: "مش خايف تتلبس".

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "يا ابن المحظوظة ملبوس.. ملبووس.. ملبووس.. ملبووس ملبووس ملبووس ملبووس يا ابن المحظوظة".

يُذكر أن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" نافس في موسم عيد الفطر 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. الفيلم من بطولة هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، والطفل جان رامز، ومجموعة من الفنانين، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف شريف نجيب وجورچ عزمي، وإخراج أحمد الجندي.

من ناحية أخرى، يستعد أحمد سعد للاشتراك مع شقيقه النجم عمرو سعد في عمل فني جديد لم يُكشف عن تفاصيله بعد.

وقد نشر أحمد سعد عبر حسابه على إنستجرام برومو يجمع بينه وبين عمرو سعد، مقدماً فيه مقطعاً من أغنية تقول كلماتها: "الكيميا راكبة، والسمعة سابقة، لو كانت مسابقة، إحنا الأوائل". من المتوقع أن يحمل العمل اسم "بيت السعد".