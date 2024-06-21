الامارات | بحروق في وجهها.. ظهور صادم للفنانة المصرية روجينا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 يونيو 2024

أعلنت الفنانة روجينا عن مفاجأة "غير سارة" داهمتها بينما كانت تقضي عطلة العيد، حيث تعرضت لحروق شديدة نتيجة تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

ونشرت روجينا عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها الرسمي بإنستغرام، صورة لوجهها المتورم والمحروق، وعلقت: الحمد والشكر لله.. دا العيد ..اتحرقت في الشمس.



وأضافت قائلة أنها تقضي عطلة العيد مع طبيبها المعالج عبر الهاتف لمتابعة الأدوية والحقن اللازمة.

وحذرت الفنانة المصرية متابعيها من خطورة أشعة الشمس قائلة: "مجرد ساعة في الشمس.. كنت كدا وبقت كدا.. حاولوا تبعدوا عن الشمس".

وعبر متابعو الفنانة عن صدمتهم بملامحها التي تغيرت تمامًا، وقال البعض إنها بدت وكأنها امرأة أخرى، بينما حذر آخرون من الخروج وقضاء الوقت على الشواطئ في ظل الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة.