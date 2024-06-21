دراسة: التغذية الصحية مفتاح الوقاية من مرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها فريق باحثون من جامعة إيست فنلندا أن اتباع نظام غذائي صحي يرتبط بتحسين جلوكوز الدم وانخفاض الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وما قبل السكري.

وتم قياس استهلاك الطعام لدى 1500 شخص في منتصف العمر باستخدام استبيان تواتر الطعام، وقياس مستويات الجلوكوز باستخدام اختبار تحمل الجلوكوز لمدة ساعتين، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل المخاطر الجينية للإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى المشاركين بناء على 76 متغير جيني مرتبط بالسكري، وحدد الباحثون نمطين غذائيين بناء على استهلاك الطعام.

وتضمن النمط الغذائي "الصحي" الخضراوات، والتوت والفواكه، والزيوت النباتية، والأسماك، والدواجن، والبطاطس، والزبادي غير المحلى ومنخفض الدسم، والجبن قليل الدسم، ومنتجات الحبوب الكاملة.

وبالنسبة للعوامل الوراثية، تبين أن النظام الغذائي الصحي يرتبط باستقلاب أفضل للجلوكوز سواء للأفراد الذين لديهم مخاطر وراثية منخفضة أو عالية للإصابة بالسكري.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مرض السكري من النوع 2، وهو مرض وراثي قوي، يمكن الوقاية منه وتأخيره باتباع نمط حياة صحي، مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة.