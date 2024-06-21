دراسة تكشف عن طريقة فعالة لمنع آلام أسفل الظهر المتكررة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يختلف سبب آلام أسفل الظهر من شخص لآخر، ويمكن أن تتراوح العلاجات الفعالة من الراحة وتطبيق الكمادات الساخنة أو الباردة إلى الأدوية والعلاج الطبيعي وحتى الجراحة في بعض الحالات.

توصلت دراسة جديدة وسهلة لمنع تكرار آلام أسفل الظهر لدى البالغين الذين لديهم تاريخ طويل من المعاناة من هذا الألم المزعج.

كما أجرى الباحثون في مجال آلام العمود الفقري من جامعة ماكواري في أستراليا دراسة هي الأولى من نوعها في العالم للنظر في كيف يمكن للمشي أن يساعد في وقف تكرار الألم في أسفل الظهر، وفق صحيفة "مترو".

وأشار الفريق إلى أن "أولئك الذين يمشون خمس مرات في الأسبوع لمدة 30 دقيقة في المتوسط ​​يوميا، وتلقوا تدريبا من أخصائي العلاج الطبيعي، تخلصوا من الألم ما يقارب ضعف المدة التي استغرقها ألم الظهر للعودة إلى أولئك الذين لم يمشوا ولم يتلقوا أي علاج".

وأوضح الباحثون أن الخطوات المنتظمة أدت أيضا إلى تحسين نوعية حياة المرضى، كما انخفض مقدار الوقت الذي يتعين عليهم التوقف فيه عن العمل إلى النصف تقريبا.

وسجل الباحثون النتائج في مجلة The Lancet، وقالوا إن المشي يمكن أن يكون له "تأثير عميق" على الحالة التي تؤثر على نحو 800 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

كما تعد آلام أسفل الظهر سببا رئيسيا للإعاقة وانخفاض نوعية الحياة. ومن الشائع أن تتكرر نوبات آلام أسفل الظهر.

وفي الوقت نفسه، تتضمن إدارة آلام الظهر والوقاية منها مزيجا من التمارين الرياضية والعلاج، وفي بعض الحالات، الجراحة.

ومن خلال الدراسة، قال الباحثون 701 شخصا بالغا تعافوا مؤخرا من نوبة آلام أسفل الظهر على مدى سنة إلى ثلاث سنوات.

واستحوذ نصف المشاركين على برنامج مشي مخصص وجلسات مع أخصائي علاج طبيعي. ولم يتم تزويد النصف الآخر بأي تدخل محدد، ولكن يمكنهم طلب العلاج إذا عادت الأعراض.