3 علامات تخبرك بضعف جهازك المناعي.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الجسم البشري حصن منيع مزود بترسانة معقدة من البروتينات والخلايا والأنسجة والأعضاء تُعرف باسم الجهاز المناعي.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن هذه الترسانة بمثابة خط دفاع أمامي ضد الميكروبات المعدية وجميع ما يهدد صحة الإنسان.

وتتكون من نحو 37 تريليون خلية ونحو 10 ملايين من مضادات الأجسام المناعية التي تُكافح أي تهديدات بواسطة مواد غريبة ضارة بالجسم.

كيف نعرف إذا كانت مناعتنا ضعيفة؟

وتابع بدران أن هناك العديد من المؤشرات التي تدل على ضعف الجهاز المناعي مثل:

تكرار العدوى الميكروبية.

صعوبة السيطرة على العدوى بالعلاجات المعتادة.

تكرار الالتهابات الرئوية.

التهابات صديدية متكررة بالأذن.

خراريج في أماكن غير متوقعة مثل المخ أو الكبد

تسمم الدم.

خراريج متكررة في الجلد.

العدوى بميكروبات غير معتادة مثل بعض الفطريات.

تكرار الحاجة لتناول المضادات الحيوية أو تناولها بلا فائدة.

الإصابة بأكثر من نوع من الميكروبات المسببة للعدوى في نفس الوقت.

علامات أخرى تدل على ضعف المناعة

تعدد الأمراض والتشخيصات.

عدم الاستجابة للعلاجات التقليدية أو بطء الاستجابة

تكرار الحاجة للاحتجاز بالمستشفى

تكرار الغياب عن العمل أو الدراسة لأسباب صحية

الإصابة بأمراض الحساسية

الإصابة بإسهال مزمن

تأخر النمو في الأطفال

فقدان الوزن في الكبار

نصائح طبية مهمة لتقوية المناعة

نمط حياة صحي

الامتناع عن التدخين

ممارسة الرياضة بانتظام

النوم الكافي

التحكم في التوتر

نظام غذائي متوازن

تناول وجبات طبيعية متوازنة

تناول الفواكه والخضروات بكثرة

تناول الحبوب الكاملة

شرب الكثير من الماء

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