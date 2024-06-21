هذا ما يحدث لقلبك ودماغك عند شرب فنجان من القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

القهوة مشروب شهي وغني بالفوائد الصحية، حيث أظهرت الدراسات الحديثة ارتباطها بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وتحسين الوظائف الإدراكية والمزاج.

حازم علي، استشاري التغذية العلاجية يقول لـ"الخليج 365"، إن شرب القهوة باعتدال يوميًا قد يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، مثل:

1- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: شرب القهوة بكميات معتدلة قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2- تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني:

أظهرت بعض الأبحاث أن شرب القهوة قد يؤدي دورًا في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

3- تحسين الصحة العقلية: قد تساعد القهوة في تقليل خطر الإصابة بأمراض عصبية تنكسية مثل مرض ألزهايمر وباركنسون، كما أنها قد تُحسّن من الحالة المزاجية وتقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

4- المساعدة في إنقاص الوزن: تحتوي القهوة على مركبات قد تساعد في حرق الدهون وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

نصائح طبية مهمة

من المهم الحفاظ على استهلاك القهوة بكميات معتدلة للحصول على فوائدها الصحية وتجنب أي آثار سلبية.

اختر قهوة عالية الجودة لتحصل على أفضل فوائد صحية.

قلل إضافة السكر والحليب إلى القهوة، حيث قد تؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية والدهون.

لا تنسَ اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام للحصول على صحة أفضل بشكل عام.

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