ماذا تفعل كثرة النوم خلال الإجازة في جسمك؟.. لن تتخيل تأثيرها على دماغك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يحذر الخبراء دوما من مخاطر قلة النوم على الصحة، ويشددون على ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم، إلا أن النوم لفترات طويلة، كما يفعل الكثيرون خلال الإجازات، له العديد من التأثيرات على الصحة.

تُشير دراسة حديثة، أجراها علماء صينيون ونشرتها مجلة Neurology، إلى أن النوم لساعات طويلة قد يكون خطيرًا صحة الدماغ.

شارك في الدراسة 31750 متطوعًا، وكان متوسط أعمار المشاركين 62 عامًا، ولم يكن لدى أي من المشاركين أي مشاكل صحية، وتابع الباحثون الحالة الصحية للمشاركين على مدار 6 سنوات، أصيب خلالها 1557 شخصًا بالجلطة الدماغية.

جمع الباحثون معلومات عن عادات النوم للمشاركين، بما في ذلك مدة النوم ليلاً ونهارًا.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 8 ساعات في الليلة أكثر عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 23% مقارنة بمن ينامون 7-8 ساعات ليلاً.

كما وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات أو 8-9 ساعات أقل عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية ممن ينامون أكثر من 7 ساعات ولكن أقل من 8 ساعات ليلاً.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 90 دقيقة خلال النهار أكثر عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 25%، مقارنة بالذين ينامون 30 دقيقة.

بشكل عام، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين ينامون ساعات طويلة ليلاً ونهارًا هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطة الدماغية بنسبة 85% من الأشخاص الذين لا ينامون أكثر من 7-8 ساعات في اليوم.

ما تفسيرات هذه النتائج؟

يُقدم الباحثون بعض التفسيرات لنتائج دراستهم، منها:

قد يؤدي النوم لفترات طويلة إلى زيادة الالتهاب في الجسم، وهو ما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الجلطة الدماغية.

قد يؤدي النوم لفترات طويلة إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم، ما قد يؤثر سلبًا على صحة الدماغ.

قد يكون النوم لفترات طويلة علامة على وجود مشكلة صحية أخرى، مثل انقطاع النفس النومي، التي تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

نصائح للنوم الجيد

احرص على النوم 7-8 ساعات في الليلة.

حافظ على انتظام مواعيد نومك.

مارس الرياضة بانتظام، ولكن تجنب ممارستها قبل النوم مباشرة.

خلق بيئة نوم مريحة ومظلمة وهادئة.

تجنب الكافيين والنيكوتين قبل النوم.

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