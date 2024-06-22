الامارات | كابوس مزعج للمرأة.. حلول لمواجهة الرؤوس السوداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعد الرؤوس السوداء التي تظهر في المنطقة (T) كابوساً مزعجاً للمرأة، إذ تفسد جمال الوجه، وتسبب أرقاً للبعض. وأوردت مجلة «Stylebook»، المعنية بالصحة والجمال، أن الرؤوس السوداء التي تظهر في المنطقة (T)، أي منطقة الجبهة والأنف والذقن، تحدث بسبب انسداد قنوات تصريف الغدد الدهنية بفعل خلايا الجلد الميتة، مشيرة إلى أن سبب ظهورها في هذه المنطقة على وجه الخصوص يرجع إلى وجود الكثير من الغدد الدهنية بها. وأضافت المجلة أن انسداد قنوات تصريف الغدد الدهنية يحدث بسبب فرط نشاط الغدد الدهنية، كما هي الحال في مرحلة البلوغ، كما أنه يحدث أيضاً بسبب التغيّرات الهرمونية، إضافة إلى التغيّرات الطارئة على النظام الغذائي.

وللتخلص من الرؤوس السوداء بتلك المنطقة ينبغي تنظيف البشرة بشكل عميق للمسام، على سبيل المثال، بواسطة رغوة تنظيف مركزة، كما ينبغي إجراء تقشير للبشرة بمعدل مرة واحد في الأسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميتة. ومن المفيد العناية بالبشرة بواسطة كريم وجه غني بفيتامين (A)، الذي يعمل على تحسين المظهر العام للبشرة. وينصح بتطبيق «ماسك» يعمل على تنقية المسام وتصغير حجمها من حين إلى آخر. وأشارت المجلة إلى أن التغذية السليمة تلعب دوراً مهماً في مواجهة الرؤوس السوداء، إذ ينبغي الابتعاد عن الأطعمة المُصنّعة والأطعمة الغنية بالسكر أو الملح أو الأحماض الدهنية المشبعة التي تعزز فرص نشوء الرؤوس السوداء بسبب تأثيرها الالتهابي.

في المقابل، ينبغي الإكثار من الأطعمة الصحية، مثل: الخضراوات والفواكه الطازجة والأحماض الدهنية غير المشبعة عالية الجودة، مثل تلك الموجودة في الأفوكادو والمكسرات وسمك السلمون.

• التغذية السليمة تلعب دوراً مهماً في مواجهة الرؤوس السوداء.