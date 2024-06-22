التنمر الإلكتروني.. خطر يواجه ممارسي ألعاب الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في عالم ألعاب الفيديو المترامي الأطراف، حيث يجتمع الملايين من اللاعبين عبر الإنترنت للتنافس والمشاركة، تلوح في الأفق ظاهرة مقلقة تُعرف باسم "التنمر الإلكتروني".

ويُشير مصطلح "التنمر الإلكتروني" إلى استخدام السلوكيات العدوانية المتعمدة لإيذاء أو مضايقة الآخرين عبر الإنترنت، بما في ذلك ألعاب الفيديو، وفق "هيلث داي".

وأوضح حوالي 96% من لاعبي ألعاب الفيديو أنهم تلقوا إساءة عبر الإنترنت في العام السابق، في استطلاع شمل لاعبين من 14 دولة.

وكشفت الدراسة التي أجريت في جامعة ساوث أستراليا بأن التنمر الإلكتروني والتحرش الجنسي منتشران في عالم ألعاب الفيديو الاحترافية، والألعاب عبر الإنترنت.

وأوضحت النتائج أن النساء ولاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين هم الأهداف الأكثر شيوعاً للإساءة، ووجد الباحثون أن النساء يتعرضن في أغلب الأحيان للتحرش الجنسي في عالم الألعاب، وخاصة عندما يرتقين في صفوف النخبة.

وأضاف الباحثون في ملاحظات هامشية للدراسة إلى "أن النساء يشكلن 46% من لاعبي ألعاب الفيديو، ويمثلن 16% من منافسي الرياضات الإلكترونية ومنشئي المحتوى".

وأكد ترودجيت كلوز الباحثة الرئيسية أن : "حقيقة أن 96% من اللاعبين - المحترفين أو غير ذلك - تعرضوا للتنمر الإلكتروني في الأشهر الـ 12 السابقة تشير إلى انتشار السلوكيات السامة في مجتمع الألعاب".

وبالنهاية أوضح الباحثون أن : "ألعاب الفيديو الاحترافية قطاع متنامٍ، ومثل أي مهنة أو رياضة، يحق للعمال والموظفين واللاعبين أن يشعروا بالأمان في مكان العمل".

ووفق التقارير فأن عدد لاعبي ألعاب الفيديو يتجاوز 3 مليارات شخص، وأن 1.17 مليار منهم يلعبون على الإنترنت.