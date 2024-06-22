الامارات | اكتشاف مخلوق جديد في الهند .. بأصابع طويلة وعيون حمراء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف فريق من العلماء مخلوقا حرشفيا بأصابع طويلة وعيون حمراء في غابات الهند دائمة الخضرة، وأطلقوا عليه "أبوبريص فالباراي القزم".

وأجرى علماء الأحياء تحليلا للحمض النووي لدى أبوبريص كبير الحجم بشكل غير عادي، الذي وجدوه يتجول على هضبة فالباراي في الجزء الجنوبي الغربي من الهند.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعيش "أبوبريص فالباراي القزم" في الموائل الصخرية ضمن الغابات دائمة الخضرة في تينكاسي، التي تعد موطنا لبعض أهم المواقع الروحية والثقافية في الهند.

لكن فريق البحث عثر أيضا على 4 أنواع جديدة تماما من أبوبريص، جميعها من السلف المشترك نفسه، ويحتفظ كل منها بموائله الصغيرة الخاصة في أعالي الغابات الاستوائية دائمة الخضرة في الهند.

ويطلق على ظاهرة تطور الأنواع للتكيف مع مكان صغير جدا في موطن صغير اسم "التوطن الجزئي الشديد".

وصُنّف "أبوبريص فالباراي القزم" الجديد على أنه كبير بالنسبة لهذه العائلة من السحالي، ولكن يصل طوله إلى 4.5 بوصة فقط، وفقا للدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Zootaxa الخاضعة لمراجعة النظراء.

وتم تحديد "أبو بريص فالباراي القزم" كنوع جديد من خلال عيونه الحمراء الفريدة، ونمط لونه وحجمه، والأصابع الطويلة المرئية على مخالبه.

ويبدو أن العينة الأنثوية من "أبوبريص فالباراي القزم" تبدو بشكل عام أغمق اللون بكثير مع لون أصفر أقل وضوحا.