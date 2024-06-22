الامارات | طليق شيرين يفجر مفاجأة جديدة.. وشقيقها يطالب وسائل التواصل عدم تداولها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع صوتية للمطرب المصري حسام حبيب، تحدث خلالها عن أسرة طليقته شيرين عبدالوهاب واتهمها بأنها سبب خلافها مع شركة "روتانا".

وقال حسام حبيب في التسجيل الصوتي المتداول إن شقيقها كان سببا في تعطيل مسيرتها الفنية، ولذا لا تستطيع نشر أغنية خاصة بها عبر حساباتها على مواقع التواصل.

ولم ينكر حسام حبيب التسجيلات الصوتية، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية إن ما قاله بشأن سلوك شقيق شيرين معها هو شيء مثبت بالأدلة والبلاغات الرسمية المقدمة من النيابة العامة بشأن بيعه صفحات شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي دون علمها.

ووجه حبيب اللوم إلى متابعي شيرين الذين هاجموه بعد بث التسجيل الصوتي، مؤكداً أن من يستحق الهجوم هو الطرف الذي تسبب في تعطيل مسيرة شيرين عبدالوهاب.

وكان حسام حبيب اتهم في التسجيل الصوتي أسرة طليقته شيرين عبدالوهاب بأنها استغلت شيرين وطمعت في ثروتها وأساءت لها، وتسببت في مشاكل لها مع شركة "روتانا".

ولم يلتزم محمد عبدالوهاب شقيق شيرين الصمت، وأصدر بيانا حول التسجيل المسرب لحسام حبيب جاء فيه: "سيتم اللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر تلك الأكاذيب والتي تطال من سمعة ونزاهة من شملهم التسجيل الصوتي".

وأضاف: "ثانيا: صاحب التسجيل الصوتي، أيا كان شخصه، يتعمد تناول الشأن الداخلي لأسرتنا من أجل دوافع مغرضة، ودون الخوض في تفاصيل، جميع الاتهامات و محاولات التشهير الواردة بالرسالة الصوتية سبق تناولها جميعا في ساحات القضاء وثبت بما لا يدع مجالا للشك كذب تلك الافتراءات وعدم مصداقيتها سواء فيما يخص حياتها الشخصية وحياتها العملية".

وأكمل: "نهيب بالسادة رواد وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بهذا الشأن عدم تداول ذلك التسجيل الصوتي أو إعادة نشره حفاظا على سمعة من شملهم التسجيل ولتجنب المساءلة القانونية".