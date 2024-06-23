الامارات | جسم فضائي اخترق منزلها.. عائلة تطالب «ناسا» بتعويض

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالبت عائلة أميركية وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بتعويض قدره 80 ألف دولار، عن أضرار سبَّبَها جسم فضائي اخترق سقف منزلها قبل أشهر.

وأفاد بيان أصدره مكتب المحاماة الذي يمثل العائلة بأن مشكلة الحطام الفضائي تتزايد مع نمو الصناعة الفضائية، معتبراً أن كيفية تَعامُل «ناسا» مع هذا الطلب ستشكل سابقة مهمة.

ورأى أن هذا القرار سيشكّل «الأسس التي سيبنى عليها المشهد القانوني في هذا المجال».

وسقط جسم فضائي في الثامن من مارس الماضي على منزل أليخاندرو أوتيرو في إحدى مدن ولاية فلوريدا، ما أدى إلى إحداث ثقب في السقف والأرضية.

وأكدت «ناسا» بعد إجراء تحليل للجسم أن مصدره شحنة بطاريات قديمة في محطة الفضاء الدولية، وهي نفايات تم إفراغها عام 2021. وأكدت الوكالة أنها ستعود إلى الأرض من دون التسبب في «أي خطر».

وأوضحت المحامية ميكا نغويين وورثي أن موكليها «يسعون للحصول على تعويض مناسب»، يأخذ في الحسبان «التوتر والعواقب التي خلّفها هذا الحدث على حياتهم». وأكدت أنهم «سعداء لأن أحداً لم يصب بأذى، لكن لو سقط الحطام على بعد أمتار قليلة في اتجاه آخر، لحصلت إصابات بالغة»، أو لربما قُتل أحد.