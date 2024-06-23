الامارات | نصائح لمواجهة كابوس تقصف الأظافر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد الأظافر المتشققة والمتقصفة كابوساً مزعجاً، إذ إنها تفسد جمال اليدين، ما ينتقص من رقة المرأة.

وذكرت مجلة Stylebook المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن مواجهة تشقق وتقصف الأظافر من خلال العناية السليمة بها، إذ ينبغي استخدام مُقوّي الأظافر، أو مستحضرات إصلاح الأظافر، موضحة أن هذه المستحضرات تحتوي على مواد فعالة مثل الكالسيوم وبروتين القمح والتيتانيوم، والتي تعمل على تقوية الأظافر التالفة وحمايتها من التقصف عن طريق استعادة جزيئات البروتين في الطبقة القرنية من الظفر.

وإلى جانب العناية السليمة، ينبغي تقوية الأظافر من خلال التغذية الصحية، عبر اتباع نظام غذائي متنوع غني بالبروتينات والفيتامينات، مثل فيتامين B7 المعروف باسم «البيوتين» والموجود في المكسرات مثلاً، والمعادن كالحديد الموجود في السبانخ مثلاً.

ومن الأفضل الابتعاد عن الأظافر الاصطناعية والشيلاك، لأنها يمكن أن تسبب ضرراً إضافياً للأظافر الطبيعية.

وفي حالة الأظافر الهشة، ينبغي تشذيب الأظافر بواسطة مِبرد (زجاجي) ومقص بدلاً من قصّافة الأظافر.

ومن الأفضل أيضاً جعل الأظافر قصيرة بعض الشيء، للحد من خطر التقصف.

ويراعى ارتداء قفازات عند القيام بالأعمال المنزلية، لحماية الأظافر من أضرار المواد الكيميائية.

وفي حال استمرار تشقق وتقصف الأظافر على مدار فترة طويلة رغم العناية الجيدة بها، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، إذ قد يرجع سبب التقصف حينئذ إلى الإصابة بفطريات الأظافر.

• في حال استمرار التقصف فترة طويلة رغم العناية الجيدة بها، ينبغي حينئذ استشارة الطبيب.