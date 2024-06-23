نصائح ذهبية للحماية من الشمس الحارقة في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - قد يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس إلى تلف وجفاف الجلد والبقع الداكنة، والتجاعيد واحتمالية الإصابة بسرطان الجلد.

ولحماية الجلد على الشاطئ من الأفضل استخدام الواقي من الشمس الذي يتمتع بعامل حماية 30 أو أكثر، وفقا لموقع "تيمبل هيلث".

يعد وضع قبعة بحافة تزيد عن 5 سم عاملاً مساعداً لحماية بشرة الوجه.

كما أن وضع النظارات الشمسية مهم لحماية العينين والبشرة الرقيقة حولها، بعد التأكد من توفيرها حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

وبين الساعة الـ 10 صباحاً والـ 4 عصراً تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها، لذلك يجب اتخاذ إجراءات الحماية، وتقليل التعرض للشمس خلال هذه الفترة.

ويُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة دون الجلوس تحت مظلة، وتجديد وضع الكريم الواقي من الشمس حسب تعليمات المنتج، وعادة ما تكون كل ساعتين، إلى جانب شرب الماء، أهم أدوات ترطيب الجسم في الطقس الحار.

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