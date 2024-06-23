9 تمارين بسيطة تقوي البصر وتخفف التوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - يوجد بعض التمارين البسيطة التي تساعد على تحسين البصر وتقليل التوتر.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" أن أوضاع اليوجا التسعة قد تسهم في تحسين البصر وتخفيف التوتر حول العينين.

1. راحة اليد

تمرين راحة اليد من التمارين المهدئة التي قد تسهم في استرخاء عضلات العين وتخفيف التوتر.

2. الرمش

يساعد على إنعاش العينين وتقليل الجفاف والتهيج. ويمكن القيام بالرمش بسرعة 10 إلى 15 مرة، ثم يتم إغماض العينين والاستراحة لبضع ثوان. ويتم تكرار نفس الخطوات عدة مرات.

3. تدوير العين

هو تمرين فعال لتحسين الدورة الدموية في العين وتقوية عضلات العين، حيث يجلس الشخص وظهره مستقيما وأكتافه مسترخية، ثم ينظر للأعلى ويدير عينيه ببطء باتجاه عقارب الساعة، ويكمل بضع دوائر قبل التبديل إلى اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.

4. تحويل التركيز

يساعد تحويل التركيز على تحسين مرونة عدسة العين وتقوية عضلات العين. حيث يتم وضع الإبهام أمام الوجه على بعد 25 سم. ويركز الشخص على إبهامه لبضع ثوان، ثم يقوم بتحويل تركيزه إلى جسم بعيد ويستمر في ذلك لبضع ثوان. ويتم تكرار هذه الخطوات ما بين 10 إلى 15 مرة.

5. التركيز القريب والبعيد

يعد التركيز القريب والبعيد تمريناً ممتازاً آخر لتعزيز قدرة العين على التركيز. حيث يتم وضع الإبهام على بعد حوالي 25 سم أمام الوجه. ويتم التركيز عليه لبضع ثوان، ثم يتم تحويل تركيز النظر إلى أي جسم يبعد مسافة 3 أمتار على الأقل.

6. التكبير

يساعد تمرين التكبير (الزووم) في تقوية عضلات العين ويُحسن قدرة العينين على التركيز. ويتم الجلوس بشكل مريح مع مد الذراع والتركيز على الإبهام. يتم بعدئذ تقريب الإبهام ببطء من الوجه، مع الحفاظ على التركيز عليه، ثم يتم تحريك الذراع مرة أخرى بعيداً عن الوجه إلى نقطة البداية مع تكرار نفس الخطوات عدة مرات.

7. الشكل 8

يساعد تتبع شكل رقم 8 على تحسين مرونة عضلات العين ويعزز التنسيق والتحكم في حركات العين. يمكن تخيل شكل رقم 8 عملاق على بعد حوالي 3 أمتار قبالة الشخص، الذي يقوم بتتبع الرقم 8 بعينيه ببطء وثبات لبضع دقائق، ثم يقوم بتبديل الاتجاهات.

8. حركة العين من جانب إلى آخر

تعمل حركة العين جنباً إلى جنب على تحسين المرونة الجانبية لعضلات العين، مما يساعد في تقليل الإجهاد وتحسين الرؤية المحيطية. يتم تحريك العينين ببطء إلى اليسار وتثبتها لبضع ثوان، ثم يتم تحريك العينين إلى اليمين وتثبتها لبضع ثوان ويتم تكرار نفس الخطوات عدة مرات متتالية.

9. حركة العين لأعلى ولأسفل

تعمل حركة العين لأعلى ولأسفل على تعزيز المرونة العمودية لعضلات العين ويمكن أن تساعد في تخفيف التوتر حول العينين. يتم تحريك العينين ببطء نحو السقف وتثبتها لبضع ثوان، ثم يبدأ تحريك العينين للأسفل نحو الأرض وتثبتها لبضع ثوان، ويتم تكرار نفس الخطوات عدة مرات متتالية.

اقرأ أيضا:

طرق ذكية للعثور على الكاميرات الخفية في شاليه المصيف.. افتح موبايلك

بعد سماعها أصوات غريبة.. امرأة تعثر على أمر كارثي في حديقة منزلها

لن تتوقع.. هذا ما يفعله العنب بالكوليسترول والقلب

طريقة المشاهير للاستشفاء والهروب من الحر.. ماذا تفعل حمامات الثلج بالجسم؟

4 فئات محرومة من المانجو في الصيف.. هذا ما يحدث للكلي عند تناولها