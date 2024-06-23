اكتشاف طريقة بسيطة لمضاعفة فوائد البرتقال الدموي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف باحثون من جامعة فلوريدا طريقة لتعزيز القيمة الغذائية للبرتقال الدموي وهي تخزين تخزين الفاكهة في درجات حرارة باردة.

وتمكن الباحثون من زيادة مستوى المركبات المضادة للأكسدة "الأنثوسيانين"، بنسبة 3000%، مقارنة بالبرتقال الطازج، حسب "ستادي فايندز".

ويمتلك البرتقال لونه المميز من الأنثوسيانين، ومع ذلك، فإنه عادة ما يطور مستويات عالية من هذه الصبغات المفيدة فقط عند تعرضه للبرد.

ولتحديد الظروف المثلى لتعزيز إنتاج الأنثوسيانين، خزن الباحثون البرتقال الدموي في 4 درجات حرارة باردة مختلفة، - 6 درجات مئوية، و8 درجات مئوية، و10 درجات مئوية، و12 درجة مئوية، لمدة تصل إلى 60 يوماً.

وحلل البرتقال على فترات منتظمة والذي تضمن محتوى الأنثوسيانين، والمركبات المفيدة الأخرى، ومستويات السكر، والحموضة، والخصائص الفيزيائية مثل الصلابة واللون.

وأظهرت النتائج أن جميع درجات حرارة التخزين الباردة أدت إلى زيادة الأنثوسيانين، لكن التأثيرات الأكثر دراماتيكية شوهدت عند 10 و12 درجة مئوية.

وبعد 20 يوماً فقط، زادت مستويات الأنثوسيانين بين 1800و2000% مقارنة مع البرتقال الدموي الطازج.

وبحلول نهاية فترة التخزين التي استمرت 60 يوماً، وصلت الزيادة إلى ما بين 2950و3000%.

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