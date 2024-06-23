3 طرق تحافظ على عينيك من مخاطر الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - التعرض للأشعة فوق البنفسجية في الصيف قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات صحية تصل إلى فقدان البصر.

وأوضح طبيب العيون في كلية بايلور للطب في هيوستن الدكتور ماسيه أحمد أن هناك بعض الطرق يمكن اتباعها لتقليل المخاطر، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال إكسبريس".

النظارات الشمسية:

يؤدي ضوء الشمس القوي إلى ما يعرف بلحمية العين (أو ظفر العين، أو زائدة لحمية في العين)، ما يسبب الإصابة بإعتام عدسة العين المبكر، وتفاقم الضمور البقعي وحتى سرطان الجفن.

ولكن ارتداء النظارات الشمسية قد يساعد على الحماية من هذا الضرر، وتقليل الوهج.

واقي الشمس:

توصي جمعية السرطان الأمريكية باستخدام واقي شمسي بمعامل حماية SPF 30 أو أعلى، مع إعادة تطبيقه كل ساعتين على الأقل.

ولكن مع التعرق الناتج عن الحرارة الشديدة، يمكن أن يسيل واقي الشمس ويصل بسهولة إلى العين، ما يؤدي إلى تهيج العين.

لذا يجب أثناء درجات الحرارة المرتفعة البحص عن واقي من الشمس لا يسيل عند التعرق لتجنب وصوله إلى العينين، وإذا دخل إلى العينين، يجب شطفها بمحلول ملحي معقم أو ماء عذب.

السباحة:

اللجوء إلى حمام السباحة في الطقس الحار قد يحمل مخاطر العدوى البكتيرية والفطرية التي يمكن أن تكون موجودة في الماء.

لذا يجب ارتداء نظارات السباحة، حيث هناك خطر من الكائنات الحية الدقيقة المختلفة، وتحديدا تلك التي يصعب علاجها والتي تسمى الشوكميبة، وهي طفيلي يمكن أن يسبب التهابات العين.

والعين ليست جيدة في مكافحة أنواع مختلفة من الالتهابات لأنها لا تتوافر لها إمدادات الدم، وإذا كان لديك خدوش في القرنية، والتي يمكن أن تحدث بسبب جفاف العين أو حتى فرك العين، فيمكن أن تدخل إحدى تلك الكائنات الحية الدقيقة في تلك الجروح وتؤدي إلى العدوى.

لذا يجب الابتعاد عن ارتداء العدسات اللاصقة أثناء السباحة، لأنها تمتص الماء وتمسك بالكائنات الحية الدقيقة الضارة التي تسبب العدوى، ما يسبب التهابات العين".

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