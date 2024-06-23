يتجاهلها كثيرون.. علامة شائعة لسرطان الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت طبيبة الأعصاب البريطانية مينا لوبوس أن سرطان الدماغ يمكن أن يظهر على شكل صداع مستمر، لذا من المهم ملاحظة الأعراض للتدخل والعلاج المبكر.

وأوضحت "مينا" أنه يجب استشارة الطبيب بشأن الصداع المستمر مع الغثيان أو أو رؤية ضبابية، وينطبق هذا بشكل خاص على المرضى الذين ليس لديهم تاريخ من الصداع المزمن أو الصداع النصفي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الدكتور خوسيه كاريو، طبيب الأعصاب أنه يجب فحص الصداع المصحوب بالغثيان لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من الصداع، بحثا عن احتمالية وجود ورم في الدماغ.

وقد يسبب سرطان الدماغ الشعور بالألم والغثيان، نظرا لأن الورم يزيد الضغط في الجمجمة، خاصة مع نموه بشكل كبير.

كما أن الغثيان الناتج عن سرطان الدماغ قد يستمر لمدة أسبوع على الأقل، ويكون الشعور أسوأ في الصباح أو عند الاستلقاء، ويشتد بعد تغيير الوضعية فجأة.

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة Cephalalgia أن الصداع هو أكثر أعراض سرطان الدماغ شيوعا.

وهناك أكثر من 125 نوعا من سرطان الدماغ، وأكثرها شيوعا هي الأورام الدبقية، والتي تتشكل من الخلايا الدبقية في الدماغ.

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