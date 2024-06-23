الامارات | «تحرك برلماني» بسبب سؤال «تتلظى» في امتحان الثانوية العامة في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 يونيو 2024

تصدر وسم "الثانوية العامة 2024" محرك البحث "غوغل" بعد أن أدى الطلاب في مصر امتحان اللغة العربية.

شمل الامتحان سؤالاً حير طلاب الثانوية العامة حول معنى كلمة "تتلظى". وقد سئل الطلاب: "أي من الكلمات التالية تعبر عن معنى 'تتلظى الصدور لنعمتك'؟"، مع خيارات "تتطلع - تحقد - تتأسى - تتحسر". وكانت الإجابة الصحيحة هي "تحقد"، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، على الرغم من أن أغلب الطلاب رجحوا خيار "تتطلع"، مما أثار استياء بين الطلاب وأولياء الأمور الذين أكدوا أن الامتحان كان صعباً.

وشكا العديد من الطلاب من صعوبة الامتحان وضيق الوقت المخصص للإجابة. بينما رأى البعض الآخر أن الأسئلة لم تكن صعبة لكنها تحتاج الكثير من الوقت.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أن امتحان اللغة العربية جاء وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، بنسبة 70% للمستويات المتوسطة و30% للمستويات العليا. وأشارت إلى وجود لجنة فنية من خبراء ومتخصصين تراجع نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح، مؤكدة أن الأسئلة وصلت للجان الامتحانات في موعدها المحدد دون أي مشاكل.

في سياق متصل، طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بفتح تحقيق موسع مع المسؤولين عن وضع امتحانات الثانوية العامة. وأوضحت النائبة في طلب المناقشة الموجه إلى رئيس مجلس الشيوخ ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك شكاوى من أولياء الأمور بسبب التأخير في تسليم أوراق الإجابة للطلاب لمدة نصف ساعة عن الموعد الرسمي لبدء الامتحان، مما تسبب في إحداث ربكة لدى الكثير من الطلاب، إلى جانب صعوبة الامتحان ووجود أسئلة غير مفهومة.