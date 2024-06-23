الامارات | هبوط اضطراري لطائرة بريطانية بعد تصدع زجاج قمرة القيادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 يونيو 2024

عاش ركاب طائرة بريطانية لحظات عصيبة بعد تصدع زجاج قمرة القيادة على ارتفاع 12 ألف متر، ما اضطر قائدها لتغيير مسارها والهبوط الاضطراري في أيسلندا.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"ان طائرة بوينغ 787-9، لفيرجن أتلانتيك، اضطرت للهبوط في أيسلندا، بعد أقل من 3 ساعات على انطلاقها من مطار هيثرو اللندني متجهة إلى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وأكدت الشركة أن الحادثة لم تكن خطيرة وأن التصدعات كانت في الطبقات الخارجية من الزجاج الأمامي.كما حاول الطاقم تهدئة الركاب

ولا يزال سبب التصدع غامضاً، خاصة أن تحليق الطائرة على ارتفاع شاهق يعني أنها لم تصطدم بطائر.