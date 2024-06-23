لايف ستايل

الامارات | الوليد بن طلال يفاجئ بائعة شاي بهدية ثمينة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الوليد بن طلال يفاجئ بائعة شاي بهدية ثمينة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 يونيو 2024

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، للأمير الوليد بن طلال مع عدد من المواطنين وبائعة شاي، وذلك أثناء ممارسته رياضته المفضلة قيادة الدراجة الهوائية في الرياض.

وظهر الأمير مع مواطنين  طلبوا التقاط الصور معه. ويوضح الفيديو توقف الأمير أمام بائعة شاي على أحد الطرقات في ، وحوار دار بينهما ليقرر إهدائها سيارة حديثة، قبل أن يتضح لها أنه رجل الأعمال والأمير الوليد بن طلال.

ولم يتضح موقع بائعة الشاي، ولا تاريخ تصوير  الفيديو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا