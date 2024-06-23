الامارات | الوليد بن طلال يفاجئ بائعة شاي بهدية ثمينة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 يونيو 2024

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، للأمير الوليد بن طلال مع عدد من المواطنين وبائعة شاي، وذلك أثناء ممارسته رياضته المفضلة قيادة الدراجة الهوائية في الرياض.

وظهر الأمير مع مواطنين طلبوا التقاط الصور معه. ويوضح الفيديو توقف الأمير أمام بائعة شاي على أحد الطرقات في السعودية، وحوار دار بينهما ليقرر إهدائها سيارة حديثة، قبل أن يتضح لها أنه رجل الأعمال والأمير الوليد بن طلال.

ولم يتضح موقع بائعة الشاي، ولا تاريخ تصوير الفيديو.