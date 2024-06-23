الامارات | تعرف الى ...أقصر رحلة طيران في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 يونيو 2024

تعد رحلة الطيران المحلية بين جزيرتي ويستراي وبابا ويستراي في أرخبيل أوركني شمال اسكتلندا "أقصر رحلة طيران تجارية في العالم" وفقاً لمنظمة الطيران العالمية "أياتا".

تستغرق الرحلة على متن طائرة صغيرة حوالي 90 ثانية في الظروف المثالية، وتغطي مسافة 2.7 كلم. بدأ تشغيل الرحلة منذ 57 عاماً بواسطة شركة "لوغان إير" باستخدام طائرة "بريتن نورمان آيلاندر" التي تحمل 8 ركاب.

رغم الانتقادات البيئية التي تواجهها الرحلة بسبب تأثيرها الضار على البيئة، إلا أن السكان المحليين يعتبرونها وسيلة حيوية للتنقل بين الجزر، خاصة أن العبّارات معرضة للأعطال.

تستمر الرحلة في جذب السياح خلال أشهر الصيف، مما يسبب ازدحاماً في الطائرة رغم قلة عدد سكان الجزيرتي