بعد وفاتها وزوجها وطفلتهما.. معلومات لا تعرفها عن مصممة المشغولات اليدوية دينا فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - فارقت مصممة المشغولات اليدوية دينا فتحي الحياة بعد تعرضها رفقة زوجها وطفلتهما إلى حادث مروع.

قصة الوفاة

وبحسب عبدو فتحي شقيق مصممة المشغولات اليدوية عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، فإن دينا وزوجها وطفلتهما فارقوا الحياة بعد تعرضهم لحادث سير، أثناء عودتهم من إجازة عيد الأضحى.

وكتب شقيق مصممة المشغولات اليدوية: "لا إله إلا الله ولا نقول الا ما يرضي الله أختي وبنتها وجوزها في ذمة الله".

من هي دينا فتحي؟

- عمرها 34 عاما.

- تخرجت من كلية الآداب قسم فلسفة وتخرجت عام 2011.

- لديها طفلة تدعى ندى، ولدت في يونيو 2023، واحتفلت بيوم مولدها قبل أيام.

- بدأت عملها كمصممة مشغولات يدوية من خلال أوراق الذرة إذ حولتها إلى عرائس وأشكال فنية.

- كانت حريصة على نقل موهبتها إلى الأطفال ورسم البسمة على وجوههم، بتحويل الأدوات التقليدية إلى مجسمات.