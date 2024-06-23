رجل يعثر على عيون مرعبة في حديقته.. لن تتوقع القصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

في واقعة غريبة من نوعها، واجه رجل يُقيم في جزيرة نيوزيلندا الشمالية، "مقل عيون مرعبة" في حديقة منزله وكانت موجودة بين الحشائش، مما تسبب في إصابته بالذعر، وذلك بحسب ما ذكره موقع "ياهو نيوز".

وسرعان ما التقط صورة لها ونشرها على موقع reddit، وجاءت الردود انها نوع من العفن أو نوع من البلوط، واتضح أن تلك الكرات المرعبة تُعرف بأسم "نجم الأرض"، وهو نوع من الفطريات التي تتواجد عادة في الغابات بين الحشائش العريضة، والبحر، ويتحول شكله من البصل إلى الأعين المخيفة.

وذكر خبير الفطريات "بريت سمرل" لموقع "ياهو نيوز": أن "عندما تنبت، يمكن أن تبدو مثل الرموش على هياكل مقلة العين هذه، وبالتالي فهي تبدو وكأن "عينين تنظران إليك عندما تنظر إلى التربة".

كما يوجد هذا النوع من الفطر، بين نفايات الأوراق المتساقطة في الغابات والخشب الصلب، وخاصة مع شجر الزان على التربة الطباشيرية، ويوجد أحيانًا تحت الأشجار الصنوبرية، وخاصة على الأراضي المنحدرة، وفق ما قالت مؤسسة Woodland Trust، البريطانية، المعنية بالحفاظ على الغابات.

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