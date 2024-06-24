الامارات | نهيان بن مبارك يحضر أفراح الصيعري والكثيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور حمد بن صالح بن جريبان الصيعري، أول من أمس، بمناسبة زفاف نجله الدكتور صالح إلى كريمة عبدالعزيز عون خميس بن طالب الكثيري، وذلك في مجلس المشرف بأبوظبي.

وهنّأ الشيخ نهيان بن مبارك العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.