الامارات | الإسبادريل الشبكي.. «نجم» في الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الإسبادريل الشبكي نجم موضة الأحذية النسائية في صيف 2024 ليمنح المرأة إحساساً بالراحة وإطلالة أنيقة تتسم بالبساطة والهدوء.

والإسبادريل هو حذاء صيفي ذو أصول إسبانية مصنوع من ألياف نبات الجوت المجدولة، ويمتاز بأنه خفيف وجيد التهوية، ما يجعله مريحاً للغاية.

ويطل حذاء الإسبادريل هذا الصيف بمظهر شبكي ليوفر للأقدام مزيداً من التهوية، وتتزين بعض الموديلات بالدانتيل الكروشيه، في حين تأتي أخرى مرصعة بأحجار الستراس، التي تضفي على الحذاء لمسة فخامة وجاذبية.

ويمتاز الإسبادريل الشبكي يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، إذ يمكن الحصول على إطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة من خلال تنسيق الإسبادريل الشبكي مع فستان دانتيل.