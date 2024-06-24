ما تأثير التغذية السليمة على صحة البروستاتا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قالت الجمعية الألمانية لجراحة المسالك البولية إن التغذية السليمة تحافظ على صحة البروستاتا، خاصة الغنية منها بالإستروجين النباتي مثل الجزر، والطماطم، والليمون، والثوم، والبصل.

وأوضحت الجمعية أن سبب زيادة حجم غدة البروستاتا هو هرمون "التستوستيرون" الجنسي الذكري ومُستقلبه "ديهدروتستوسترون" مشيرة إلى أن الإستروجين النباتي يبطئ هذا الاستقلاب فيمنع أو على الأقل يؤخر تضخم البروستاتا الحميد

ألياف غذائية وأحماض دهنية

وتشمل التغذية المفيدة لصحة البروستاتا أيضاً الألياف الغذائية في منتجات الحبوب الكاملة، والخضروات، والفواكه، والأحماض الدهنية غير المشبع،ة مثل أوميغا 3 وأوميغا 6 في الأسماك الدهنية مثل السلمون، والسردين.

وتعد المواد النباتية الثانوية مفيدة أيضاً مثل الكاروتينات، الجزر، والفلافونويدات، التوت والباذنجان والصويا، والليكوبين الطماطم

وإلى جانب التغذية الصحية، يمكن أيضاً الحفاظ عليها بالمواظبة على الرياضة والأنشطة الحركية والتمتع بوزن طبيعي، مع الإقلاع عن التدخين والخمر.

وعلى الرجال اعتباراً من خمسين عاماً استشارة طبيب المسالك البولية عند ملاحظة مشاكل في التبول مثل الرغبة الملحة فيه ، وضعف تيار البول، ووجود دم فيه.