الامارات | جريمة تروّع أهل مصر: محام يذبح والدته وأشقاءه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قرية مصرية مذبحة عائلية بشعة حيث قتل محام والدته وأشقاءه ذبحا.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع مذبحة في عزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة مركز قطور في محافظة الغربية، حيث قام شاب بإنهاء حياة والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر ذبحًا ثم سكب عليهم مادة قابلة للاشتعال.

وبدأت الواقعة بملاحظة أهالي عزبة رستم وإبلاغهم السلطات بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل منذ الخميس الماضي.

وداهمت السلطات المنزل واكتشفت وجود 3 جثث لسيدتين وشاب، وكانت الجثة الأولى "لوالدة المتهم" وهي في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقة المتهم وتدعي "أ. أ" في منتصف العقد الثالث، والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م. أ"

وتبين أن القاتل هو الشقيق الأكبر ويدعي "محمد.أ"، ويبلغ من العمر 29 عاماً ويعمل محاميا.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن جيران الضحايا أن "المتهم حاصل على شهادة حقوق وكان دائم التعدي على والدته بالضرب والتهديد لها بالذبح بسبب الميراث، وتم فصله من منذ عامين من إحد مكاتب المحاماة ويعمل حاليا في مكتب محام اخر، وأن والد المتهم توفي منذ عامين بأزمة قلبية مفاجئة، وكان يعمل في الشؤون القانونية بإدارة التربية والتعليم".

وأشار الجيران إلى أن "المتهم قام بانهاء حياة، والدته، وشقيقه الأصغر ويدعي محمود، وشقيقته، وهي منفصلة عن زوجها، وتقيم معهم في المنزل في آخر أيام العيد".

وتم نقل الجثث الى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم للدفن بمقابر العائلة.