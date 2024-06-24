الامارات | لماذا نشعر أحياناً بالانتفاخ عند السفر على الطائرات؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً ما يكون السفر جوًا غير مريح لبعض المسافرين، خصوصاً إذا كان الشخص يعاني من أعراض مثل آلام المعدة والانتفاخ والإمساك أثناء الطيران، لكن لحسن الحظ، أصبح من السهل التغلب على سبب الإصابة بمشاكل في البطن أثناء الطيران، بحسب خبيرة صحة الأمعاء وأخصائية التغذية د. ميغان روسي.

وبحسب تقرير نشره موقع Eating Well، قالت بروفيسور روسي في منشور حديث على إنستغرام: "لا أعاني من متلازمة القولون العصبي، لكنني بالتأكيد عانيت من أعراض تشبه متلازمة القولون العصبي في الرحلات الجوية الطويلة".

وشرحت روسي، في مقطع فيديو جديد، سبب شعور المسافرين جوًا بالانتفاخ مستخدمة وعاء زباديا بغطاء من رقائق الألومنيوم كجزء من عرضها التوضيحي، قائلة: "تخيل أن هذا الوعاء هو أمعاؤك على مستوى الأرض. إن الغاز الذي تنتجه الميكروبات بداخله لديه مساحة للتحرك. ولكن مع ارتفاع الطائرة، يؤدي تغير ضغط الهواء إلى تمدد الغاز ويمكن أن يؤدي إلى حالات من بينها الشعور بالانتفاخ وألم البطن".

وبينما يمكن أن يكون الأمر غير مريح، فإن هناك طرقا لتخفيف هذا الضغط من خلال التحضير قبل السفر، حيث قالت إنه إذا كانت أمعاء الشخص تتأثر بشكل سلبي أثناء الرحلات الجوية، فيمكنه "محاولة تقليل الحصص التي يتناولها من الأطعمة الغنية بالفودماب، مثل الفاصوليا والبصل والثوم والأفوكادو والفطر، قبل 24 إلى 48 ساعة من الرحلة الجوية"، ونصحت بأن يتم تناولها بعد الوصول من الرحلة الجوية لأنها أطعمة مهمة لتعزيز ميكروبيوم الأمعاء.

والـ"فودماب" هو اختصار يشمل الأحرف الأولى من أطعمة غنية بالسكريات القليلة القابلة للتخمر والثنائية السكاريد والأحادية السكاريد والبوليولات، وبطبيعة الحال الكربوهيدرات قصيرة السلسلة يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي للأشخاص الذين يعانون من حساسية مثل متلازمة القولون العصبي. يوصى عادةً باتباع نظام غذائي منخفض الفودماب لأولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي للمساعدة في تقليل الأعراض مثل الانتفاخ والإمساك.