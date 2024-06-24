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الامارات | مات من شدة الفرحة بعد فوزه بالجائزة الكبرى ( فيديو)

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مات من شدة الفرحة بعد فوزه بالجائزة الكبرى ( فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لرجل "مات من شدة فرحته" بعد أن فاز بالجائزة الكبرى في كازينو بسنغافورة.

وحسب المعلومات فإن رجلا فاز بمبلغ 4 ملايين دولار في كازينو مارينا باي سنغافورة لكنه أصيب بسكتة قلبية بسبب الإثارة وتوفي.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله بصورة كبيرة الرجل ملقى على الأرض ويحيط به عدد كبير من الأشخاص، فيما يمكن سماع عدد من الأشخاص وهم يصرخون بينما يحاول الموظفون تقديم الإسعافات الأولية له.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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