الامارات | الأردن: قصة احتيال عجيبة تحدث في المسجد وخلال صلاة الجنازة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد أحد المساجد في العاصمة الأردنية عمان أغرب قصة احتيال واجهتها السلطات الأردنية خلال السنوات الأخيرة، والأشدّ غرابة أن حادثة الاحتيال هذه جرت أحداثها خلال الصلاة.

وفي التفاصيل أن 3 شبان احتالوا على المصلين في مسجد بالعاصمة، بطريقة غريبة، رواها الناطق الإعلامي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية علي الدقامسة في لقاء تلفزيوني مؤخراً.

وقال الدقامسة أن ثلاثة أبناء دخلوا إلى مسجد في عمان يوم "جمعة"، يحملون نعش والدهم ليصلّوا عليه صلاة الجنازة.

وفور دخول الأبناء إلى المسجد يحملون النعش على الأكتاف سألوا الإمام حول جواز الصلاة على والدهم وفي ذمته دين يبلغ 3 آلاف دينار (أكثر من 4 آلاف دولار) ليرد الإمام قائلا: "لا يصحّ أن يُصلى عليه إلا إذا تكفلتم بسداد الدين عن أبيكم".

وتابع الدقامسة حديثه خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على قناة "رؤيا" التلفزيونية، أن الأبناء الثلاثة قالوا للإمام إنهم لا يملكون مبلغ 3 آلاف دينار لسداد دين والدهم. الأمر الذي أثار تعاطف المصلين فقاموا بجمع المبلغ من بعضهم في الحال وسلموه للأبناء ليسددوا دين والدهم وليقوم إمام المسجد بصلاة الجنازة.

وأشار الدقامسة، إلى أن "الإمام وبعد الانتهاء من صلاة الجنازة التفت إلى الخلف لينادي الأبناء كي يحملوا النعش فلم يجدهم في المسجد، وعندما حمل عدد من المصلين النعش فوجئوا بأنه فارغ". وبأن الأبناء المزعومين قد فرّوا بالغنيمة.