الامارات | تطبيق يحوّل الصراخ في "الرسائل الصوتية" إلى كلام هادئ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق يحوّل الصراخ في "الرسائل الصوتية" إلى كلام هادئ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طورت شركة يابانية تطبيق ذكاء اصطناعي يحول الصراخ في الرسائل الصوتية إلى كلام هادئ قادر على إيصال المعلومات بسلاسة.
وأوضح أحد مطوري التطبيق توشيوكي ناكاتاني أنه بعد إجراء تجارب على الموظفين وتوجيه إهانات بحقهم من خلال التطبيق، كانت ردود فعلهم إيجابية لأنهم سمعوا كلاماً «يلطف» الإهانة ولم يبدُ أنه صراخ أو يشكل استفزازاً لسامعه.
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