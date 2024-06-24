الامارات | حصل على جائزة من الشرطة .. مشرّد يعيد 2000 يورو عثر عليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعاد رجل مشرّد يتردد على محطة أمستردام المركزية، محفظة تحتوي على نحو ألفي يورو عثر عليها داخل قطار، بحسب الشرطة المحلية التي كافأته على تصرّفه النبيل.

وقد عثر هاجر العلي (33 عاماً) المشرّد منذ 18 شهراً، على المحفظة خلال جمعه عبوات بلاستيكية يستبدلها لقاء مبالغ مالية.

وقالت الشرطة: "كان في المحفظة نحو ألفي يورو، لكنّها لم تكن تحتوي للأسف على أوراق ثبوتية أو أي مستند للاتصال بصاحبها".

وأضافت: "بما أننا نؤمن بضرورة مُكافأة الشخص على نبله، حصل العلي على جائزة (الإبهام الفضي) التي نمنحها أحيانا للمواطنين، مع هدية بقيمة 50 يورو". وفي حال لم يتقدم أحد للمطالبة بالمحفظة ومحتواها، فسيُعطى المبلغ لهاجر.

وحسب "فرانس برس" قال العلي في مقطع فيديو عرضه موقع "دي ستنتور" الإعلامي المحلي "مهما يكن الغرض الذي أعثر عليه، دائماً ما أعيده"، مضيفاً: "ربما يملك صاحب الغرض شركة وقد يعرض عليّ وظيفة فيها، أو مكاناً لأعيش فيه".