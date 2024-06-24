5 علامات في أذنيك تكشف ارتفاع ضغط الدم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يُعرف ارتفاع ضغط الدم بـ "القاتل الصامت" لكونه غالباً لا يُظهر أعراضاً واضحة في مراحله المبكرة.

يمكن أن يُسبب ارتفاع ضغط الدم تلفاً خطيراً للأوعية الدموية والأعضاء الحيوية، بما في ذلك الأذنين.

وفي حين أنّ طنين الأذن قد يكون علامة على العديد من الحالات المختلفة، إلا أنه قد يكون أيضاً مؤشراً على ارتفاع ضغط الدم.

سعيد شلبي استشاري الباطنة يقول لمصراوي، 5 علامات قد تظهر في أذنيك وتنذر بارتفاع ضغط الدم

1- طنين الأذن (طنين الأذن)

وهو سماع أصوات طنين أو رنين أو صفير في إحدى الأذنين أو كلتيهما.

يمكن أن يكون طنين الأذن مؤقتاً أو دائماً، ويمكن أن يزداد سوءاً مع مرور الوقت.

ووجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بطنين الأذن من الأشخاص الذين لديهم ضغط دم طبيعي.

2- النبض في الأذن

وهو سماع صوت نبض القلب في الأذن، ويمكن أن يكون ناتجاً عن ارتفاع ضغط الدم، حيث يتدفق الدم بقوة أكبر عبر الأوعية الدموية في الأذن.

3- فقدان السمع المفاجئ

يمكن أن يكون فقدان السمع المفاجئ علامة على حالة طبية خطيرة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم.

وإذا كنت تعاني من فقدان مفاجئ للسمع، فمن المهم طلب العناية الطبية على الفور.

4- الدوخة أو الدوار

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم الدوخة أو الدوار، وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ.

5- ألم الأذن

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم ألمًا في الأذن، وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من الضغط على الأوعية الدموية في الأذن.

نصائح طبية مهمة للوقتاية من ارتفاع ضغط الدم

اتباع نظام غذائي صحي

الحفاظ على وزن صحي

ممارسة الرياضة بانتظام

الحد من تناول الملح

الإقلاع عن التدخين

تقليل التوتر

مراقبة ضغط الدم بانتظام

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