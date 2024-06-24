3علامات تظهر ليلا تكشف الإصابة بسرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

بينما قد لا تظهر أي أعراض على بعض أمراض البروستاتا في مراحلها المبكرة، إلا أن هناك علامات خطيرة قد تنذر بمشاكل في غدة البروستاتا، خاصةً مع تقدم العمر، حسبما ذكر عماد فوزي استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية لمصراوي.

إليك 3 علامات تستدعي اهتمامك الفوري

صعوبات التبول

الشعور بالحاجة المتكررة للتبول، خاصةً ليلاً

صعوبة في بدء التبول أو الشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل.

وجود تردد أو ضعف في تدفق البول.

ألم في المنطقة السفلية

ألم أو انزعاج في منطقة أسفل الظهر أو الحوض أو الفخذين أو العجان.

قد يكون الألم حاداً أو حارقاً.

تغيرات في القذف

هو انخفاض الرغبة الجنسية أو صعوبة في الحصول على الانتصاب.

قلة السائل المنوي أو الشعور بألم أو حرقان أثناء القذف.

وجود دم في السائل المنوي.

من المهم استشارة الطبيب، يمكن للطبيب إجراء فحص شامل للبروستاتا وتحديد ما إذا كنت تعاني من أي مشاكل في البروستاتا، وتقديم العلاج المناسب بناءً على التشخيص.

نصائح طبية مهمة للوقاية من أمراض البروستاتا

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

الإقلاع عن التدخين.

شرب كمية كافية من الماء.

إجراء فحوصات البروستاتا المنتظمة، خاصةً بعد سن 40 عامًا.

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