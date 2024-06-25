الامارات | قامات الفن العالمي في «مزاد الفن المعاصر الكبير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطب مزاد «سوذبي» للفن الحديث والمعاصر لموسم الصيف عشرات الأعمال لعدد من أهم الفنانين العالمين والتي تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الدولارات، وتستقطب هذه المزادات الصيفية عادة نخبة من الأثرياء وأبرز مقتني وتجار اللوحات من أرجاء العالم، وفي الوقت الذي يعلن البعض عن أسمائهم يصر عدد من المشترين على عدم كشف أسمائهم والحفاظ على سريتها لأسباب أمنية.

من الأعمال التي سيحتضنها المزاد المقام في العاصمة البريطانية لندن لوحة للرسام الفرنسي الدنماركي الراحل كاميل بيسارو بعنوان «رصيف الصيد وحوض دوكيسن، دييب، بعد الظهر المشمس»، وأعمال للفنان البريطاني جلين براون، ولوحة للفنان الألماني جورج باسليتز بعنوان «العمود الأسود»، وعمل للفنان الإيطالي الراحل لوسيو فونتانا بعنوان «المفهوم المكاني والتوقعات»، ولوحة شخصية للملكة إليزابيث الثانية للرسامة الأميركية إليزابيث بيتون، و لوحة للفنان الإسباني الراحل بابلو بيكاسو، وعمل للفنان الأميركي آندي وارهول، وكذلك الرسام الفرنسي فرانسواز جيلوت، وغيرهم الكثير من أبرز الأسماء التي تركت بصمتها في الحركة الفنية العالمية.