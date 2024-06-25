الامارات | «رجل الإنسانية» بندوة بسفارة الدولة في بكين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت سفارة دولة الإمارات في العاصمة الصينية بكين، ندوة عرض وتقديم كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، لمؤلفه نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، جمال سند السويدي.

حضر الحفل سفراء الدول العربية، وكبار موظفي المنظمات الدولية في الصين، وعدد من المثقفين والمفكرين والمهتمين بالشأن الثقافي الإسلامي والصيني. وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية، ألقاها السفير حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات بالصين، أثنى فيها على فكرة الكتاب ومضمونه والأهداف النبيلة المبتغاة منه، وقدّم الشكر إلى الدكتور جمال السويدي على الجهد الكبير الذي بذله في تأليف هذا الكتاب الاستراتيجي المهم.

وشاهد الحضور فيلماً تسجيلياً عن الكتاب، وقام رئيس مجلس أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، بعمل تقديم للكتاب، أوضح فيه أن الكتاب يتكون من مقدمة وأربعة فصول، إضافة إلى ملاحق نوعية، اختارها المؤلف بعناية من وثائق وأشعار وكلمات وصور، لتضيء جوانب العمل وتقربه إلى القراء.

وأضاف بن تميم، أن شخصية مثل شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تملك من الأبعاد والخصوصية ما يجعل أي مؤلف أو كاتب عاجزاً عن إحصائها وتداركها، والإلمام بها بالشكل الكامل، مشيراً إلى أن الكتاب تتبّع بالتفصيل، دون الإخلال بالتكثيف، شخصية صاحب السمو رئيس الدولة منذ الطفولة.

وأشار بن تميم إلى أن المؤلف أظهر مدى التأثير الإيجابي لمدرسة الأب المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن الكتاب يرصد الصورة الكاملة للقائد الفذّ والملهم، وما تحمله من صفات نبيلة وجوانب إنسانية.

وعقب الندوة، أقيم حفل توقيع للكتاب، واختتم الحفل بإهداء الدكتور جمال السويدي نسخاً موقعةً من الكتاب لعدد كبير من الحضور الذين حرصوا على اقتنائه.