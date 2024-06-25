الامارات | موجة ابيضاض تطال نصف الشعاب المرجانية في ماليزيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتعرّض أكثر من نصف الشعاب المرجانية في ماليزيا لموجة ابيضاض بسبب ظاهرة الاحترار المناخي.

وقالت وزارة الثروة السمكية الماليزية، إن هذه البيانات هي نتيجة دراسة أجريت، أخيراً، مضيفة في بيان: «إذا كانت نسبة الابيضاض أعلى من 80%، فقد تشمل تدابير الاستجابة الإضافية، فرض قيود مؤقتة على زيارة الشعاب لحماية المتضررة منها».

وحضّت الوزارة منظمي الرحلات السياحية على التنبّه إلى عدد السياح في المناطق المتضررة، لخفض الضغط على الشعاب المرجانية.

وأعلنت عن تشكيل لجنة من باحثين وممثلين عن منظمات غير حكومية وعن مقاطعتي صباح وسرواك الماليزيتين. وسبق أن تمّ تأكيد هذه الظاهرة التي تهدد الشعاب المرجانية، في 62 دولة وإقليماً في العالم.

وتنجم هذه الظاهرة عن ارتفاع درجة حرارة الماء، ما يؤدي إلى هجرة طحالب تعطي المرجان لونه الزاهي.

وتضم ماليزيا عدداً كبيراً من مواقع الغوص، فضلاً عن حياة بحرية غنية جداً.