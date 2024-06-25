كيف تحمين طفلك من الإصابة بمرض السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت الدكتورة الروسية داريا خايكينا، أخصائية الغدد الصماء، من مخاطر مرض السكري على الأطفال، مشددة على أهمية الوقاية من هذا المرض الخطير من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

وأوضحت "داريا " أن داء السكري، الذي يتميز بارتفاع مستوى السكر في الدم، يُشكل تهديدا خطيرا لصحة كل من البالغين والأطفال، مؤكدة على وجود نوعين رئيسيين من هذا المرض: النوع الأول والنوع الثاني.

النوع الأول

يصيب النوع الأول من داء السكري عادة الأطفال والمراهقين، وينتج عن عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين، الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

وبينما لا يمكن منع الإصابة بهذا النوع من مرض السكري، إلا أنه يمكن التحكم فيه بشكل فعال من خلال العلاج بالأنسولين ومتابعة مستويات السكر في الدم بانتظام.

النوع الثاني

أما النوع الثاني من السكري، فهو أكثر شيوعًا بين البالغين، لكن للأسف، أصبح يصيب المراهقين أيضا، ويرتبط هذا النوع بشكل كبير بالعوامل الوراثية ونمط الحياة، خاصة السمنة وقلة النشاط البدني.

ولكن لحسن الحظ، يمكن الوقاية من تطوره أو تأخيره من خلال اتباع نمط حياة صحي.

نصائح لحماية الأطفال من مرض السكري

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، مع تقليل السكريات والكربوهيدرات البسيطة.

تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة أو اللعب بنشاط لمدة 60 دقيقة على الأقل يوميًا.

توعية الأطفال بأهمية نمط الحياة الصحي ومخاطر السمنة وقلة الحركة.

اصطحاب الأطفال لزيارات طبية منتظمة لمتابعة صحتهم واكتشاف أي مشكلات صحية مبكرا.

في حال كان الطفل يعاني من زيادة الوزن، يجب استشارة أخصائي غدد صماء لتقييم وضعه وتقديم العلاج المناسب.

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